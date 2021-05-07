شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 7 لجان لاستطلاع هلال شوال الثلاثاء المقبل بالتنسيق مع الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو (يوم الرؤية).

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه جارٍ الاستعداد لرصد هلال شوال الثلاثاء المقبل بالستنيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأوضح رئيس معهد الفلك فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك 7 لجان لاستطلاع الهلال، حيث ستتوجه لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد، وكل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.

ويتم اختيار إمكان استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

ووفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.