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برلمانية تقترح توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين في الخارج إلكترونيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، باقتراح برغبة بخصوص توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيًا.

وأوضحت "حلاوة" في بيان لها، أنه وفقًا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيان وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وصل عدد المصريين المقيمين خارج الإقليم المصري ما يقرب من 15 مليون مصري.

وأضافت أن تلك الشريحة العريضة من أبناء الوطن يواجهون العديد من المشكلات والمعوقات التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتعاملات الشهر العقاري.

وتابعت: "حيث إنه في ظل الانتشار الكبير لجائحة وباء فيروس على مستوى العالم فإننا رأينا أن يتم تحويل الإجراءات والخدمات التقليدية التي تتم في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم إلى أخرى إلكترونية فيما يتعلق بخدمات الشهر العقاري".

وأكملت عضو مجلس النواب: "بدلاً من أن يقوم المصري المقيم بالخارج من أجل تحرير توكيل بالذهاب إلى السفارة أو القنصلية لإنهاء إجراءاته، ومن ثم انتظار الانتهاء منه والتصديق عليه ومن ثم واستلامه فيما بعد فإنه من الممكن أن تتم كل تلك الإجراءات بشكل ألكتروني كما هو الحال بالتعاملات التي تتم بالشهر العقاري في الوقت الحالي بالإقليم المصري".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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