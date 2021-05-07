شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 محلات تجارية ومقهى بعد مواعيد الغلق الرسمية بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد احمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر حملة مكبرة داخل مدينة الزينية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية انه بالتنسيق مع شرطة المرافق تم غلق 4 محال تجارية ومقهى مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمقاهى في تمام التاسعة مساءًا بدءاً من اليوم الخميس للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.