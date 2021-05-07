شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تحذر من إقامة أي احتفالات أو تجمعات لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت محافظة شمال سيناء حظر إقامة احتفالات أو فاعليات أو تجمعات في مختلف مدن المحافظة، لمدة أسبوعين، طبقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، تعميم كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا على مجالس المدن والجهات المعنية، لافتًا إلى التعامل بكل حسم مع المخالفين لتلك التعليمات.

وأشار المحافظ إلى أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي، في الفئة العمرية من 45 إلى 50 سنة، مشددًا على عدم ترك المواطن لنفسه للوصول إلى حالة متأخرة.

وثمّن المحافظ التزام المواطنين بشمال سيناء بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس المستجد، متمنيًا أن يستمر الالتزام بالاجراءات الاحترازية طوال إجازة عيد الفطر المبارك.