شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهي تقدم شيشة بعد مواعيد غلق المحلات التجارية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر، حملة موسعة شملت المدينه والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعه، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.. كما تم تحرير محاضر لعدد ٥ مواطن أثناء استقلالهم سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفوري.
وأكد رئيس مدينة البياضية، على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء استقلال المواصلات العامة.. وأسفرت مجهودات الحملة ايضا عن تحرير 3 محاضر نظافه عامه، 3 محاضر ازالات اداريه، 2 مقهى يقدم الشيشه، وتم مصادرة عدد 20 شيشه من المقاهى وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهى من إجراءات الغلق .
وشارك في الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات ومسؤول الحملة بالمدينة.