شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهي تقدم شيشة بعد مواعيد غلق المحلات التجارية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر، حملة موسعة شملت المدينه والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعه، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.. كما تم تحرير محاضر لعدد ٥ مواطن أثناء استقلالهم سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفوري.

وأكد رئيس مدينة البياضية، على استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء استقلال المواصلات العامة.. وأسفرت مجهودات الحملة ايضا عن تحرير 3 محاضر نظافه عامه، 3 محاضر ازالات اداريه، 2 مقهى يقدم الشيشه، وتم مصادرة عدد 20 شيشه من المقاهى وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهى من إجراءات الغلق .

وشارك في الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات ومسؤول الحملة بالمدينة.