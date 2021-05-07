شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور: محمد صلاح محبط وسيضطر للرحيل عن ليفربول.. ولا أحد يتحدث معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة ميرور البريطانية إن النجم المصري محمد صلاح، سيكون مضطر للرحيل بنهاية الموسم الجاري إذا لم تفاتحه إدارة ليفربول في تجديد عقده أعوام إضافية، مؤكدة أن هداف الدوري الإنجليزي لموسيمين يشعر بالإحباط بسبب عدم مفاتحته في تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول لم تتحدث مع اللاعب في تجديد عقده وهو ما سيدفعه للرحيل في ظل الاهتمام به من قبل باريس سان جيرمان كبديل للفرنسي كيان مبابي، أو الرحيل للدوري الإسباني ريال مدريد أو برشلونة أو عروض أخرى.

وتابعت الصحيفة أن صلاح اعترف لسكاي سبورت بأنه لا أحد في إدارة ليفربول تحدث معه وهو ما يضعه في ورطة بخصوص مستقبله، ما بين الرغبة في البقاء والاستقرار أو الرحيل بشكل نهائي.

وكانت صحيفة لو بارزيان الفرنسية قد أكدت أن ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان ينظر إلى محمد صلاح كرجل مثالي وأفضل من يقود مشروعة في العاصمة الفرنسية باريس.

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