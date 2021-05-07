شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 شخصًا بدون كمامة.. وضبط شيش في حملة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس مركز إسنا، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة اسنا، حملة لاستهداف المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية المخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق الساعة التاسعة مساءاً، في مناطق شارع كورنيش النيل، وشارع بنزينة بنيتو، وشارع أحمد عرابي، وشارع موسي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت المجهودات عن ضبط عدد 15 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة «50 جنيه»، كما تم تحرير 8 محاضر إشغال طريق، و8محاضر بائع متجول، و5 محاضر نظافة عامة، و10 محاضر مخالفة قرار رئيس الوزراء، وتنفيذ 21 إزالة إدارية، وتحرير 2 محضر مضبوطات متنوعة.

وشارك في الحملة كل من النقيب محمد فتحي مدير شرطة المرافق بإسنا، والرائد أحمد كمال رئيس مباحث شرطة المرافق بإسنا، والعقيد طاهر الفخراني رئيس مرور إسنا، والنقيب محمود صلاح والنقيب اسلام حموده، والنقيب محمد النيص، النقيب محمد سرور معاوني مباحث المركز .

كما شدد السكرتير العام على أجهزته التنفيذية والإشغالات باتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم المرور يوميا خاصة على المقاهي واماكن التجمع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.