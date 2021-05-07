شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 11 محلا تجاريًا في الأقصر لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بقيادة محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير أمن الأقصر، بعمل حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستهدفت الحملة شارع التليفزيون والطيب والخليج وسان جوزيف، وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 11 محلا تجاريا استمروا بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر اشغال، 11 بائعا متجولا، و9 نظافة عامة، و23 محضر كمامة، و54 إزالة إدارية، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى هامش الحملة وأثناء مرورها خلف منطقة الفيروز وبداية حوض 18 تم رصد أعمال بناء مخالف في المهد على مساحة 150 متر، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الاجراءات القانونية.. شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والنقيب محمد عبدالحكيم معاون أول مباحث شرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة الأقصر (رجال حي جنوب وقطاع النظافة بالحي بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع وأعضاء المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات).