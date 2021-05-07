شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل لأهالي الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة الحسابية في مجلس مدينة الشيخ زويد، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمنازل التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، في مركز ومدينة الشيخ زويد.

وقال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أنه تم صرف دفعة جديدة من التعويضات لعدد 5 مواطنين من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب على الإرهاب، بقيمة 369932.5 جنيه.

وأضاف عابد، أن الصرف تم من فروع البنك الأهلي المصري عن طريق بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة.