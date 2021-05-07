شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائهما من تصوير «اللي مالوش كبير».. إصابة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب النجمان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا، حيث قاما بإجراءات العزل الصحي المنزلي فور اكتشافهما الإصابة.

جاء ذلك بعد انتهاء أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز من تصوير مسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولتهما، حيث يُعرض ضمن المارثون الرمضاني الجاري.

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صورة جديدة نشرتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي لتهنئته بعيد ميلاده - صورة أرشيفية

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز - صورة أرشيفية

نشر الفنان أحمد العوضي صورة مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز - صورة أرشيفية

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى - صورة أرشيفية

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز - صورة أرشيفية

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي‎ - صورة أرشيفية