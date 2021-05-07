شكرا لقرائتكم خبر عن صدرت ضده أحكام في قضايا شيكات وأموال عامة.. من هو أشرف السعد وما قصته مع الإخوان ومرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحلة هروب استمرت 26 عامًا قضاها رجل الأعمال أشرف السعد في العاصمة البريطانية لندن بعد صدور أحكام عليه في قضايا شيكات ورفضه إعادة الأموال للمودعين.

طوال فترة هروب أشرف السعد في لندن كان يثير الجدل دائمًا من خلال تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي توتير أو من خلال بث فيديوهات على صفحته الشخصية بفيس بوك ويدخل في مشادات مع متابعيه.

منذ ساعات قليلة فوجئ رواد التواصل الاجتماعي بتغريدة على تويتر يكشف فيها عن عودته إلى مصر.

من هو أشرف السعد ؟

بدأ رحلة توظيف الأموال عام 1991 أنشأ شركات مجموعة السعد للاستثمار وتوظيف الاموال وصلت الاموال التي كان يديرها مليار جنيه، وبعد عدة اشهر بدأت رحلة هروب اشرف السعد خارج البلاد سافر إلى فرنسا سنة 1991 بحجة تلقي العلاج واجراء فحوصات طبية استمر هروب اشرف السعد 3 أشهر، خلال تلك الفترة وضعت السلطات الامنية في مصر اسم أشرف السعد على قوائم الممنوعين من السفر بعد قيام أحد المودعين دعوى قضائية «شيك» بدون رصيد وعاقبته المحكمة عليه بالسجن سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد .

استمرت رحلة هروب أشرف السعد حتى عام 1993 ليعود بعدها اشرف السعد ويتم إحالته إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته مبلغ 188 مليون جنيه للمودعين في شركته وألقي القبض عليه وتم التحقيق معه وأخلت النيابة سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

قرر أشرف السعد بعد إخلاء سبيله السفر إلى فرنسا مرة أخرى لاستكمال العلاج واستمرت رحلة الهروب من عام 1995 حتى عام 2021.

وخلال تلك الفترة قرر المدعي العام الاشتراكي إعادة أموال المودعين من ممتلكات اشرف السعد المتحفظ عليها في عام 2004 اقام اشرف السعد دعوى لانهاء الحراسة القضائية على ممتلكاته.

قررت محكمة القيم في عام 2007 انهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.

وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.

أشرف السعد والاخوان

خلال الفترة الماضية هاجم أشرف السعد جماعة الاخوان الارهابية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى مما ادى إلى هجوم اعضاء الجماعة الارهابية عليه حيث دون على صفحته الشخصية: والله انا زهقت من الاخوان ومن اللي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة وانا خارج من المسجد واحد منهم اتعصب وكان عاوز يمد ايده ويضربني عشان انا بدعم السيسي فقلت له انت ليه في المسجد قالي بصلي الظهر فقلت له اللي انت بتركع له وتسجد له بيدعم السيسي اكثر مني وهو اللي بينصره روح اتخانق معاه.

وكتب مرة أخرى: الجماعة بتوع الاسلام هو الحل وتطبيق الشريعة هما الد اعداء الاسلام وألد اعداء الشريعة تقولهم ربنا قال هو اللي بيجيب الحاكم وهو اللي بيعزله وهو اللي بيعز الحاكم وهو اللي بيذله وهو اللي عزلكم واذلكم وجاب السيسي يقولك لا ربنا مالوش علاقة وعاوزين يحتكموا للصندوق وعشان كده ربنا بيذلهم.

اشرف السعد ومرتضى منصور

هاجم أشرف السعد مرتضى منصور في احد الفيديوهات متهما منصور بالتورط في إخفاء جزء من أموال أحمد الريان واستولى عليها لنفسه دون ردها وتابع اشرف السعد أن مرتضى منصور استولى على اموال الريان الخاصة بتوظيف الاموال وطالب أشرف السعد بمحاسبة مرتضى منصور بتهمة من اين لك هذا.

8 معلومات عن أشرف السعد

رجل أعمال وصاحب اكبر شركة توظيف أموال مقيم في لندن منذ 25 سنة

تم التحفظ على ممتلكاته وامواله بعد اتهامه في قضايا نصب

هرب إلى فرنسا قبل التحفظ على امواله بحجة العلاج

صدور قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر

عاقبته المحكمة بالحبس عامين في قضية شيكات بدون رصيد

اخلى سبيله بكفالة 50 ألف جنيه والتحفظ على امواله

غادر إلى فرنسا للعلاج وبعدها توجه إلى لندن وعاش فيها مدة 26 سنة

انهت المحكمة الحراسة على ممتلكاته عام 2009