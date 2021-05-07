شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تأكدنا من غلق جميع المحال والمقاهى فى المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه جرى التأكد من غلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، بالتاسعة مساء بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال لقائه مع مراسل إكسترا نيوز، عبر برنامج الحقيقة، تقديم آية عبد الرحمن: "تنفيذ القرارات للحفاظ على صحة المواطنين، ولا توجد صلاة العيد فى الشوارع والصلوات فى المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة".

وكان واصل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولته التفقدية بأحياء العاصمة لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة حيث تفقد عدد من الشوارع بحى شرق مدينة نصر من بينها شارع عباس العقاد.

والتقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خلال الجولة التفقدية التى قام بها لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة بميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين .