شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطرح مقاعد قطارات العيد الإضافية بعد غد والحجز بالمحطات الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد، طرح للحجز أمام الجمهور مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك ابتداء من بعد غد الأحد، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط.

وتدفع هيئة السكة الحديد، بـ8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية ابتداء من 10 مايو المقبل، على أن يستمر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر حتى 21 مايو القادم، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، وذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

وحددت هيئة السكة الحديد، قواعد لحجز تذاكر القطارات الإضافية تمثلت فى أن يتم طرح مقاعد القطارات الإضافية والعربات العلاوة للحجز أمام المسافرين الراغبين قبل السفر بــ24 ساعة، وتضمنت قواعد الحجز إغلاق كافة منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، بحيث يكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية، مع عدم طرح مقاعدها للحجز عبر شبكة الانترنت سواء من خلال الموبايلات أو الموقع اإلكترونى لهيئة السكة الحديد على الإنترنت.

وقررت هيئة السكة الحديد، إضافة عدد 22 عربة مكيفة علي تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو، ليكون قد تم إضافة خلال فترة العيد عدد30 قطار مكيف وعدد 24 قطارا روسيا وعدد 336 عربة علاوة بإجمالى عدد 61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو المقبل الآتى:

ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9/5/2021 فقط.

ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.