شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ بحريق في سيارة .. مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق سيارة أعلى كوبري الباجور بالمنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران، وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكي قيادة أحد المواطنين محملة بـ 2 أسطوانة غاز أكسجين.

ووقع تسرب في إحداهما ما أدى إلى انفجار الأسطوانتين ونشوب حريق في السيارة، وأسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات وإصابة نجله بحروق بسيطة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وكذا حدوث تلفيات بالسيارة.

وبسؤال قائد السيارة أيّد ما سبق وأضاف بقيامه بتعبئة إسطوانتي الأكسجين من أحد المصانع بمدينة النوبارية بالبحيرة، لتوصليهما إلى أحد الأشخاص بمدينة الباجور، مقابل مبلغ مالي، واتُخذت الإجراءات القانونية.