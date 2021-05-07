شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني فوق مصر الآن.. وسيعبر 16 مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر من أعلى مصر للمرة الأولى الساعة 5.34 فجرا، ويعبر مرة أخرى في نحو الواحدة من صباح الجمعة فوق الأجواء المصرية.

وقال رئيس المعهد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء DMC، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، إن مرور الصاروخ تم على ارتفاع 187 كيلومترًا خارج الغلاف الجوي المصري، ولم ولن يسبب الضرر«إحنا بنطمن الناس».

وأوضح أن هناك الكثير من طوائف الشعب، بات لديهم اهتمام في الظواهر الفلكية وظواهر الفضاء، وهو ما ظهر مؤخرًا في كل الفعاليات التي يقوم بها المركز في هذا الاتجاه: «بقي فيه إقبال وشغف ونهم من فئات المجتمع المختلفة، لمشاركة تلك الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكد أنه لا يوجد أي معلومات مؤكدة حول ما إذا كان الصاروخ سيصطدم أو سيسقط على منطقة بعينها، «أحنا بنتابع عن كثب، والمعهد له علاقات وثيقة بإدارة الفضاء الصينية، ومن حين لآخر بنتواصل معاهم وبناخد المعلومات».

وقال إن «العالم كله يتابع هذا الصاروخ عن كثب، وحتى اللحظة الحالية مفيش معلومة دقيقة أنه هينزل في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية، ولكن التوقعات من خلال برامج المحاكاة بتقول أنه هيستمر في دورانه في المدار الخاص به ويمر 16 مرة حول الأرض بأماكن مختلفة مش مكان ثابت».