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غلق جميع المحال والكافيهات بدسوق تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جميع المحال والكافيهات بدسوق تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق ونواب رئيس المدينة لشئون القرى ورؤساء الوحدات القروية تنسيقًا مع رجال الشرطة مساء الخميس، حملة مكبرة، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات من التاسعة مساءً.

وبحسب بيان، الخميس، جرى غلق كافة المحال التجارية والحرفية، كما تم غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، ولن يتم افتتاحها حتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال الفترة من 6 مايو حتى 21 مايو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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