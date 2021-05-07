شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يراجع خطط توفير الأوكسجين في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مساء الخميس، اجتماع اللجنة التي أمر المحافظ «د.محمد هاني غنيم» بتشكيلها للمرور على المستشفيات التي توجد بها تنكات أوكسجين للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي لها،بالإضافة إلى متابعة الموقف الخاص بجاهزية واستعدادات مستشفيات المحافظة لإجراءات التعامل مع جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كوورنا.

وحضر الاجتماع -بحسب بيان- أعضاء اللجنة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة،ومسوؤلو القوى العاملة والحماية المدنية والتفتيش المالى والإداري بالمحافظة، والبيئة والطب الوقائي والعلاجي والطوارئ بمديرية الصحة، حيث أشار نائب المحافظ إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لأعضاء اللجنة باتخاذ ما يلزم نحو تأمين الوضع القائم بالنسبة للمستشفيات التي تعمل بنظام الأسطوانات، وتقييم الوضع الحالي للتنكات القائمة من حيث أعمال الصيانة وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

ووجه نائب المحافظ بتواجد 2 من الموظفين التابعين لمديرية الصحة في كل مستشفى لمتابعة موقف الأوكسجين سواء التي تعمل بتنكات أو أسطوانات،مع استمرار التنسيق مع المختصين بالحماية المدنية للمرور على تنكات الأكسجين والتأكد من اتباع معايير الأمن والسلامة ومراجعة عقود الصيانة والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات ومراجعة محابس الغازات لضمان عدم وجود تسريبات وكذلك قياس الضغط بين الأدوار والشبكة الرئيسية.

ولفت «حبش» إلى توجيهات المحافظ «د.محمد هاني غنيم» بالمراجعة المستمرة لمخزون المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لمجابهة تداعيات كورونا، خاصة توافر الأكسجين بالحدود الآمنة بكافة المستشفيات سواء العاملة بتنكات أو اسطوانات، موجها بمراجعة كل المستلزمات الطبية، ووسائل الحماية الشخصية، ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعي، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك، وسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة باستقبال مصابي «كورونا» المستجد، من تلك المستلزمات الطبية.