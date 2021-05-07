شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق منزل بمدينة العدوة في المنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق الحماية المدنية بمركز العدوة في المنيا من إخماد حريق نشب بمنزل، دون أضرار بشرية.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارًا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بمنزل عمر . م . ا ، 28 سنة "لا يعمل"، مقيم بشارع مصطفي كامل، بمدينة العدوة، نتيجة ماس كهربائي.

وانتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، وتسبب في تلفيات بمحتويات المنزل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.