شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: تطوير الفسطاط يوفر فرص عمل كبيرة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس إيهاب الحنفى، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الفسطاط لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة، قائلا إن "تطوير المنطقة يوفر فرص عمل كبيرة جدا بالمنطقة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز: هناك 60 منطقة عشوائية بالقاهرة الكبرى، ومقسمة لدرجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، وهناك مشروع روضة السيدة وأهالينا، وتصنف عشوائيات الفسطاط من الدرجة الأولى.. ومحافظة القاهرة بها 15 منطقة درجة أولى بالعشوائيات مثل منطقة الدويقة".

وتابع: "تطوير القاهرة التاريخية نعمل عليه حاليا، وهناك 6 مناطق مبادرة مهمة جدا أطلقها الرئيس هنلمسها قريبا، وسيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة، وخطة الرئيس توفر تطوير سكنيا بالقاهرة الكبرى، وتطوير المحافظات من العشوائيات".