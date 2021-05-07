شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

البنك المركزى يعلن تعطيل العمل بالبنوك من الأربعاء إلى الأحد بمناسبة عيد الفطر

الأعلى للجامعات: بدء امتحانات نهاية العام فى يونيو وانتهاؤها بداية يوليو

وزيرة الصحة: 1,4 مليار جنيه دعم البنك المركزى لمبادرة قوائم الانتظار

التعليم تقرر فصل طالبتين لمشاجرتهما بأسلحة بيضاء أثناء الخروج من المدرسة

طقس شديد الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 وأسوان 44

التنمية المحلية: مخالفة مواعيد غلق المحال والإجراءات الاحترازية تصل للغلق النهائى

الحكومة تنفى حظر حركة المواطنين أو إيقاف وسائل النقل خلال الأسبوعين القادمين

المترو يعلن الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة لاستيعاب زحام المحطات

التعليم: امتحان مايو التجريبى لمن لديه تابلت من طلاب المدارس الحكومية والخاصة