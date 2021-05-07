شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية قبل الغلق الجزئى لطريق الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة مرور الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة عملية غلق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى لمدة 5 أيام، لاستكمال إنشاء محطة مترو انفاق "المتحف الكبير"، ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى وتحديدا فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى، واليكم تفاصيل تلك الأعمال:

- إجراء غلق كلى لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندس كار.

- الأعمال تستمر لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 8 صباحا غد الجمعة حتى الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء المقبل.

- سيتم استحداث "رامب" لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدا بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.

-إجراء تحويلات مرورية لحركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى أو الصعود أعلي الطريق الدائرى يكون خط سيرها على النحو التالى:

- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ( 300 م ) ثم الدخول يمينا اتجاه شارع البرنسيسة .

- ثم السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارآ بشارع حدائق الأهرام القديمة وأستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات .

- ثم السير يسارا بشارع أنور السادات وصولا حتى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدي إلى أعلى الطريق الدائرى .

- تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة على اتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية.