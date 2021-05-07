شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار طرح كعك العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح منتجات رمضان وكعك العيد و اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الحالي.

وتقوم وزارة التموين والتجارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة، كما تقوم شركات بنجر السكر التابعة للوزارة حاليا بإنتاج السكر المحلى لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل خدمات جديدة على موقع "دعم مصر " أهمها استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية وأيضا إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض ، في إطار تسهيل الحصول أصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم على الخدمات بكل سهولة ويسر، خاصة بعد نجاح الوزارة في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.