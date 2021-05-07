شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تفحص الإجراءات الاحترازية بـ257 منشأة فندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تقريراً مفصلاً قدمه عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية عن استعدادات استقبال الموسم السياحي الصيفي وما تقوم به الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة ومدى التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين به.

وقامت الإدارة المختصة بالوزارة بفحص 207 منشأة فندقية و50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

من جانبه، أكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيراً إلى أنه سوف يتم في القريب العاجل الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتان تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا الى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتى الآن.