شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 7/5/2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 العظمى 30

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 266 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 25 العظمى 37

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 35