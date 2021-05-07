السياحة تكشف موعد انتهاء تطعيم العاملين في جنوب سيناء والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تقريراً مفصلاً من عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية عن استعدادات استقبال الموسم السياحي الصيفي.

وبحسب بيان اليوم، شمل التقرير، ما تقوم به الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة ومدى التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها.

وأجرت الإدارة المختصة بوزارة السياحة فحصا لعدد 207 منشأة فندقية و 50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة و السكان بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار العاصي، إلى أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتان تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا إلى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتى الأن.