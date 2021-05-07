​القوى العاملة: تحميل صاحب عمل 250 ألف جنيه تكاليف علاج عامل مصري في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا في تحمل صاحب عمل مرتب عامل مصري كاملا خلال فترة علاجه في أثناء وجودة في إجازة بالقاهرة وبحد أدنى سنة كاملة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، بسداد ما قيمته 250 ألف جنيه مع تعهده بعودة العامل لعمله فور تمام شفاءه.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو في تقريره لوزير القوي العاملة، إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوى المواطن "مصطفى .م .أ"، حيث تبين أنه مقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة ويطلب التدخل لأنهاء خلافة مع صاحب العمل "حمادة. ح" من بلبيس بمحافظة الشرقية، شارحا أنه أصيب في أثناء عمله منذ أكثر من عام ويتطلب تكاليف علاجه.

وأشار عمران، إلى أنه تدخل على الفور وتواصل مع صاحب العمل وأسفر ذلك عن اتفاق حل ودي أن يتحمل صاحب العمل راتب العامل كاملا خلال فترة علاجة وبحد أدني سنة كاملة دون اللجوء الي الإجراءات القانونية، ووافق صاحب العمل وسدد مبلغ 12100 يورو نقدًا عن طريق تحويل بنكي، فضلا عن شيك بمبلغ 1012 يورو آجل، ليكون إجمالي ما حصل عليه العامل ماقيمته 250 ألف جنيه مصري تقريبا، مؤكدا على تعهد صاحب العمل بعودة العامل لعمله فور تمام شفاءه.