محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 34 ألف عبوة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (صاحب مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بتخزين كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات المستوردة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وتم ضبط (المدير المسئول عن المحزن). وبتفتيش المخزن تم ضبط (34000 عبوة من الأدوية المتنوعة ومنشطات "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومستندات تفيد مشروعية حيازتها") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.