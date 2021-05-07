مرور الجيزة: غلق "صحراوي الإسكندرية" ٥ أيام لتنفيذ أعمال المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت مرور الجيزة عن غلق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتي مناطق المهندس كار لمدة ( ٥ ) أيام ابتداء" من الساعة ٨ صباح غد الجمعة.

الغلق يأتي تزامنا مع القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق " المتحف الكبير " ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي وتحديدآ في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري.

الشركة ستقوم بتستحداث رامب لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدآ بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.

الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتي مناطق المهندس كار وذلك لمدة ( ٥ ) أيام ابتداء" من الساعة ٨ صباح غد الجمعة ٢٠٢١/٥/٧ حتي الساعة ١٢ مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١١ .

الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل علي المواطنين وهي ان تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلي الطريق الدائري يكون خط سيرها علي النحو التالي :

- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ( ٣٠٠ م ) ثم الدخول يمينآ إتجاه شارع البرنسيسة، ثم السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارآ بشارع حدائق الأهرام القديمة واستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات ثم السير يسارآ بشارع أنور السادات وصولآ حتي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخري بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدي إلي أعلي الطريق الدائري.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية.