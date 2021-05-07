شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24 .. من هو الشهيد العقيد أحمد فايز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ظهر الشهيد العقيد أحمد فايز في الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 2 والذي يجسده دوره الفنان أحمد سعيد عبدالغنى، وكان له دور بارز في وضع خطة للقضاء على البؤر الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة.
من هو الشهيد أحمد فايز؟
١_ العقيد أحمد فايز من مواليد إحدى قري ديرمواس محافظة المنيا
2_ تخرج في كلية الشرطة دفعة 1995
3 بعد عام من تخرجه التحق بقطاع الأمن الوطني قسم مكافحة الإرهابي.
4_ الشاهد الإثبات الأول في قضية «خلية الصواريخ» والمسؤول عن ضبط 36 متهما.
5- تولى مسؤولية جمع المعلومات في قضية «جند الشام» وقبض على المتهمين.
6_استشهد عام 2017 في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة ضمن 16 شهيدا اخرين الأجهزة الأمنية وإصابة 13 آخرين.
٧_ كان الشهيد مشهود له بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية.
- كان من ضمن فرقة «المهام الخاصة» التي تم تكوينها من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة.