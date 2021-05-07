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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24 .. من هو الشهيد العقيد أحمد فايز

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فاطمة أبو شنب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر الشهيد العقيد أحمد فايز في الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 2 والذي يجسده دوره الفنان أحمد سعيد عبدالغنى، وكان له دور بارز في وضع خطة للقضاء على البؤر الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة.

من هو الشهيد أحمد فايز؟

١_ العقيد أحمد فايز من مواليد إحدى قري ديرمواس محافظة المنيا

2_ تخرج في كلية الشرطة دفعة 1995

3 بعد عام من تخرجه التحق بقطاع الأمن الوطني قسم مكافحة الإرهابي.

4_ الشاهد الإثبات الأول في قضية «خلية الصواريخ» والمسؤول عن ضبط 36 متهما.

5- تولى مسؤولية جمع المعلومات في قضية «جند الشام» وقبض على المتهمين.

6_استشهد عام 2017 في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة ضمن 16 شهيدا اخرين الأجهزة الأمنية وإصابة 13 آخرين.

٧_ كان الشهيد مشهود له بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية.

- كان من ضمن فرقة «المهام الخاصة» التي تم تكوينها من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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