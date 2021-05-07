شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين : مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر، لافتا إلى أن الفجوة ما بين انتاج واستهلاك السكر تقلصت من ما يقارب مليون طن إلى أقل من نصف مليون طن، وأن الاكتفاء الذاتي سوف يتحقق فعليا بعد تشغيل مصنع القناة لإنتاج السكر في محافظة المنيا بكامل طاقته.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الإنجاز الكبير تم نتيجة للتوجيهات الرئاسيه المستمرة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وتكاتف جهود وزارتى التموين الزراعة لتحقيق الإنجاز، بجانب دور وزارة الصناعة وقرارها الصائب بالنسبة لوقف استيراد السكر الأبيض الخام حفاظا على الإنتاج المحلي.

وأشار أبوصدام أن إنتاج مصر من السكر هذا الموسم وصل إلى 2 مليون و850 ألف طن في حين أن الاستهلاك المحلي لا يزيد عن 3.2 مليون طن سنويا بفضل تطوير وتحديث مصانع السكر، وزيادة مساحات زراعة البنجر التي وصلت لما يقارب 640 ألف فدان، بتحفيز الفلاحين لزراعة البنجر بوضع أسعار مُرضية وتطبيق الزراعة التعاقدية التي تلزم الشركات المتعاقدة بتوفير التقاوي للفلاحين ووضع سعر مشجع قبل الزراعة.

وأكد أن النجاح الذي حدث في الزراعات السكريه والتعاون الواضح بين الوزارات لتحقيق النجاح نموذج رائع يمكن تطبيقه على كافة المحاصيل الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مشيرا إلى أن الإنجاز يساهم في الحد من البطالة ويوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة التي كانت تستنزف لاستيراد السكر، ويحافظ على استقرار سعر السكر محليا ويوفر أعلاف بأسعار معقولة لمربي الماشية، مطالبا بسرعة إنجاز ملف إنتاج تقاوي البنجر محليا كمحصول أساسي لإنتاج السكر وموفر للمياه ويصلح للزراعة في المناطق الصحراوية المستصلحة حديثا.