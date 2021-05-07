شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع قرارات الغلق في التاسعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، مساء الخميس، الإجراءات التي تقوم بها المحافظات، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش التاسعة مساء، اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين.

شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على تكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، التي تبدأ اعتبارًا من اليوم، لمدة أسبوعين حتى 21 مايو الجاري، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.