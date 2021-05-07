شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمراقبة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس والخاصة بغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا .

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحظر المحال التجارية بقنا

أكد محافظ قنا على استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة في تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحظر المحال التجارية بقنا

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحظر المحال التجارية بقنا

أشاد محافظ قنا بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم مراكز المحافظة بقرار رئيس مجلس الوزاراء بغلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام والحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية، لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.