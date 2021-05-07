شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من اتحاد الأعمال المصرية الأوروبية يزور سوق الجملة للفاكهة والخضر بالعامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد ممثل عن اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، وممثلي شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، وممثلي الشركة الفائزة بتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء عن طريق تنفيذ نظام للخلايا الشمسية والإنتاج الاحتياطي للكهرباء لمبنى الإدارة، سوق الجملة للفاكهة والخضر بمنطقة العامرية بالإسكندرية، الخميس.

جاء ذلك بحضور أمين عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، وإدارة السوق والفنيين الهندسيين بالسوق.

وتأتي الزيارة في إطار مشروع تطبيق الطاقات المتجددة بسوق الجملة للفاكهة والخضر بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والذي يقوم بالتنسيق له والإشراف على تنفيذه كلاً من الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبيّة.