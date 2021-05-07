شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 24 .. ماذا قالت والدة النقيب إسلام مشهور عقب استشهاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ذكر اسمه في الحلقة ٢٤ من مسلسل الاختيار 2 ومشاركته في تطهير منطقة الواحات من البؤر الارهابية ..المصرى اليوم تعيد نشر ماقالته والده الشهيد النقيب اسلام مشهور عقب استشهاده.

وروت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، تفاصيل اللحظات الأولى لاستشهاد نجلها، قائلة: «كنت متوترة وعندي اكتئاب؛ لأنه كان متغير قبل استشهاده بأسبوع»، لافتة إلى أنه طلب من والده قبل استشهاده مباشرة أن يذهب معه لشراء بدلة سوداء لحضور زفاف صديقه، ثم طلب من والده أن يشتريها هو بنفسه.

وبكت «عبدالمجيد»، خلال حوارها مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه «انفراد»، المذاع على فضائية «الرافدين+»، على الهواء، قائلة: «ماكنش بيحب يتكلم عن شغله ولا يقلقنا».

وأضافت أنها في موعد إجازته دخلت إلى المطبخ لتجهيز الطعام الذي يحبه، ولم تتابع أي أخبار، وتلقت الكثير من المكالمات من الأقارب والأصدقاء مما دفعها للقلق.

وتابعت باكية: «لما جالي تليفونات كنت بحسبه اتصاب، مكنتش متخيلة خالص إنه مات، ربنا ما يكتبها على حد»، مستكملة: «جنازته اتقلبت لفرح، ويوم السنوية بتاعه اتقلب لعزاء من كثرة الناس».