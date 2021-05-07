شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع اليوم الأول لتطبيق قرارات مواجهة فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الخميس، مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، الحملات المكبره التي يتم تنفيذها لقرارات غلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، والتي بدأت اعتبارًا من اليوم، ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء وبحضور نائبي المحافظ قرارات غلق المحلات واسفرت الحملات عن ضبط 100شيشه وتحرير ١٤٠ محضر عدم ارتداء كمامه وتحرير ٣٥ محضر مخالفه قرارات الغلق، وبالتالييصبح إجمالي ما تم ضبطته خلال الحملات المستمره في كافه مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ ابريل وحتي الآن عن ضبط 4166شيشه وتحرير 2202 محضر عدم ارتداء كمامه وغلق 280 مقهى مخالفة.

وفي هذا الإطار أوضح المحافظ أن قرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي نصّت على «غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو، بالاضافة إلى قيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية والمسئولية المباشرة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى جاهزية المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة، لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، لافتًا إلى عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى اتخاذ عقوبات مشددة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، موضحًا حرص الهيئات الشبابية على الالتزام بكافة القرارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين حيث تكون مواعيد غلق كافة المنشآت الرياضية والشبابية اعتباراً من الساعة الـ 9 مساءً، التأكيد على كافة مجالس الإدارات بالهيئات الرياضية والشبابية بالتشديد على اتخاذ واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي نصت عليها وزارة الصحة والسكان المصرية وكذا توصيات منظمة الصحة العالمية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم السماح بوجود تجمعات للأعضاء أو الرواد داخل كافة الهيئات الرياضية والشبابية، وعدم انعقاد أي جمعيات عمومية لكافة الهيئات الرياضية والشبابية خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على كافة الهيئات الرياضية الرياضية والشبابية بعدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بداخلها سواء بساحات المساجد المتوافرة بها أو بأي ساحات أو ملاعب مفتوحة، والالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص الصلاة بالمساجد.