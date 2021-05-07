شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيبة و2 آخرون في حادثيين منفصلين ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت طبيبة واثنان آخران في حادثي تصادم مختلفين بطريق كورنيش النيل أمام نادي قضاة بني سويف وحادث آخر أمام قرية وش الباب بمركز إهناسيا، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

كان الحادث الأول وقع عندما تلقى اللواء محمد مراد مدير الأمن إخطارًا من مامور قسم بنى سويف باصطدام سيارة طبيبة برصيف كورنيش النيل أمام نادي القضاة، بسبب السرعة ونتج عن الحادث اصابة دكتوره سلوي صلاح عبدالدايم 52 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.

ووقع الحادث الثاني أمام قرية وش الباب بمركز اهناسيا عندما انقلبت دراجة بخارية على طريق وش الباب اهناسيا بسبب السرعة ونتج عن الحادث إصابة كل من فايزه حسين محمد «39 سنة»، مصابة بكسر بالفخذ اليمني وسحر نادي محمود «38 سنة»، مصابة بكسر بالساق اليمني وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف الجامعي وتحرير محضر بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيق.