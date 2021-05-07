شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بباريس يناقش سُبل الترويج للمقاصد السياحية المصرية بالسوق الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا لقاءً مع ممثلي شركات السياحة الفرنسية المتخصصة في السوق المصري، حيث استعرض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للسائحين الأجانب على أراضيها خلال جائحة كورونا.



سفير مصر لدى باريس خلال الاجتماع

هذا، وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الحاضرين حول التحديات التي فرضتها الجائحة على حركة السياحة والطيران في العالم أجمع، كما تناول النقاش سُبل الترويج للمقاصد السياحية المصرية في السوق الفرنسي.

كما عرض السفير علاء يوسف خلال اللقاء الاكتشافات الأثرية في الفترة الأخيرة، وسلسلة الفعاليات والمزارات الثقافية والسياحية الهامة التي تعتزم مصر إطلاقها خلال المرحلة القادمة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي سيكون من أكبر متاحف العالم. وتحدث كذلك عن الولع الفرنسي بالحضارة المصرية، حيث يقصد السائح الفرنسي مصر لزيارة الأماكن التاريخية والثقافية وللاستمتاع بالمزارات السياحية على شواطئ البحر الأحمر.

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة الحوار البنّاء بين السفارة والوكلاء السياحيين خلال الفترة القادمة للوقوف على شواغلهم وتذليل كافة الصعوبات من أجل تعزيز التدفق السياحي من السوق الفرنسي.