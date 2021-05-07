شكرا لقرائتكم خبر عن غلق سنتر للدروس الخصوصية بالبساتين لمخالفة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق رئيس حى البساتين، اللواء أحمد جودة، سنتر للدروس الخصوصية، متواجد بداخله 33 طالبا، لتطبيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التى أصدرتها الحكومة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس حى البساتين، أنه تم غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السنتر، بعد تجاهله لقرارات الحكومة بغلق السنتر الخاص به حتى لا يصبح ناقلا متجولا لفيروس كورونا فى حال الإصابة بالمرض، وتعريض حياة الطلاب للخطر.

وحذّر "جودة" أولياء الأمور من استعانتهم بمدرسين خصوصيين لتقديم الدعم لأبنائهم فى عملية التعلم والتعليم عن بعد، حتى لا يعرضوا حياتهم أبنائهم للخطر، وتخريب الجهود الحكومية التى بُذلت لدرء مخاطر العدوى أو المرض عن الطلبة، وأكد تطبيق عقوبات لائحة مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، لمواصلة حملاتهم اليومية على جميع السناتر داخل دائرة الحي، وتطبيق قرارات رئاسة الوزراء عليهم.