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غلق سنتر للدروس الخصوصية بالبساتين لمخالفة الإجراءات الاحترازية

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القاهرة - سامية سيد - أغلق رئيس حى البساتين، اللواء أحمد جودة، سنتر للدروس الخصوصية، متواجد بداخله 33 طالبا، لتطبيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التى أصدرتها الحكومة لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد.

وأكد رئيس حى البساتين، أنه تم غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السنتر، بعد تجاهله لقرارات الحكومة بغلق السنتر الخاص به حتى لا يصبح ناقلا متجولا لفيروس كورونا فى حال الإصابة بالمرض، وتعريض حياة الطلاب للخطر.

وحذّر "جودة" أولياء الأمور من استعانتهم بمدرسين خصوصيين لتقديم الدعم لأبنائهم فى عملية التعلم والتعليم عن بعد، حتى لا يعرضوا حياتهم أبنائهم للخطر، وتخريب الجهود الحكومية التى بُذلت لدرء مخاطر العدوى أو المرض عن الطلبة، وأكد تطبيق عقوبات لائحة مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، لمواصلة حملاتهم اليومية على جميع السناتر داخل دائرة الحي، وتطبيق قرارات رئاسة الوزراء عليهم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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