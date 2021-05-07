شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمحافظ الجيزة للتأكد من التزام المحال بمواعيد الغلق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة مسائية بإحياء العمرانية والطالبية والهرم للتأكد من التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر.

وذكر بيان للمحافظة أن المحافظ يرافقه خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء المختصه.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، وذلك فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة.

كما وجه بأن يجرى نواب المحافظين على مدار اليوم متابعة لتطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأسبوعين المقبلين، كما يقوم قيادات المحافظات على كافة المستويات بالمتابعة الدورية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين والتأكيد على مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أى مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مطالبا بالتشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.