شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشيد بالتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولته التفقدية بأحياء العاصمة لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة حيث تفقد عدد من الشوارع بحى شرق مدينة نصر من بينها شارع عباس العقاد.

والتقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خلال الجولة التفقدية التى قام بها لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة بميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين .

وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.