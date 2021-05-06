شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 25 الاختيار 2 بدون إعلانات لشمولها على أحداث مهمة ينتظرها المشاهدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة الجمعة ٢٥ رمضان بدون إعلانات.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة، إن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية والتي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر وتجيء تلك الحلقة لتشمل احداثا هامة ينتظرها المشاهدين ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

ويعرض مسلسل «الاختيار ٢» على قناة ON في العاشرة مساءاً وهو أحد الأعمال التي انتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق اعلي المشاهدات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف ومن بطولة كريم عبدالعزيز واحمد مكي وسيناريو هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمى