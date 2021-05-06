شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 320 حالة تعدٍ على نهر النيل في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة في بني سويف، إنه قد تم إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 2500 متر بزمام مركز ومدينة الواسطى، ليصل إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 323 حالة تعد على إجمالى مساحة 115 ألف و611 متراً مربعاً، منذ بدء الحملة وحتى أمس.

أشار إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت أواخرمارس الماضى وتسمر ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.