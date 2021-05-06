شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق النادي الاجتماعي في البحر الأحمر أمام الزائرين لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت ادارة النادي الاجتماعي بالغردقة، النادي أمام الزوار والأعضاء بشكل كامل لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكدت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة أن ذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، وحرصًا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، سيتم الغلق بشكل كامل وليست الشاطئ فقط، مؤكدين على أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذًا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.