شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان المرحلة الأولى لنادي city club في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، فرع نادي city club بالغربية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهد المبذول وتصميم الملاعب وجودتها وتنوع الخدمات الرياضية المقدمة بالنادي ،مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم الأنشطة الرياضية وتوفيرها في كافة المحافظات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على النمط الواحد لمجموعة نوادي city club على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة رياضية اجتماعية بأسعار مخفضة وإمكانية دفع مريحة.

وقال صبحي إن هذه السلسلة من النوادي ستساعد في توفير فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة للشباب،مقدماً الشكر لمحافظ الغربية لما قدمه من تسهيلات في سبيل إنجاز هذا الصرح والذي يُعَد خطوة جديدة في سبيل تطوير الساحات الرياضية لجعلها لائقة بالمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي علي أن افتتاح المرحلة الأولى من النادي تعد بمثابة انطلاقة قوية ومشرفة ستلبي بالضرورة فور انتهائها واستكمال كافة التجهيزات حاجة المواطنين بالمحافظة من خلال توفير متنفس اجتماعي ورياضي حيوي لساكني المحافظة يتميز بالفخامة في مقابل تبسيط وتسهيل نظم الدفع لتلائم مستويات الدخل المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو التطوير والحداثة وتوفير الخدمات بما يليق بالمواطن المصري.

كما أضاف رحمي أن المحافظة قامت ببناء وتطوير (63) محل بسور النادي ستلبي خدمات ومتطلبات رواد النادي وأعضائه وساكني المنطقة التي أصبحت واحدة من أكثر المناطق الحيوية والراقية بالمدينة.

وعقب الافتتاح ، قام وزير الرياضة برفقة محافظ الغربية ومسئولي شركة استادات بجولة تفقدية داخل أروقة فرع city club طنطا.

ويأتي نادي city club طنطا كواحد من (15) فرع في (13) محافظة من محافظات مصر ،ويقع على مساحة (15) فدان بأرض إستاد طنطا الرياضي ، وشملت المرحلة الأولى افتتاح (ملعب كرة القدم الفرعي، و(٢) ملعب بادل تنس ، و(2) ملعب تنس، و(٢) ملعب متعدد، منطقة اجتماعية ومنطقة أطفال)، وجاري العمل على افتتاح حمام سباحة، صالة مغطاة وصالة إسكواش في المراحل التالية التي تنتهي في 30 أكتوبر المقبل.