شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ونشطاء: نعيش مرحلة «كسر الجليد» بين الدولة والمجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت بعثة مصر فى جنيف حلقة نقاشية، افتراضية، حول «الإطار القانونى لعمل المجتمع المدنى فى مصر»، شارك فيها وزراء بالحكومة وممثلو منظمات المجتمع المدنى فى مصر، إضافة إلى ممثلى سفراء عدد من الدول.

وأكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أن حقوق الإنسان جزء مهم فى مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وأن مصر تشارك دول العالم اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تلعب دورًا مهمًا فى الرقابة وتنظيم العمل الأهلى فى مصر، مشيدة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى. وقالت القباج إن دستور 2014 كفل حرية عمل منظمات المجتمع المدنى، مضيفة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، يمثل نقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر. واعتبرت أن اللائحة تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل أكثر نضوجًا، وأن الدولة تعمل على التعاون مع المجتمع المدنى بحيث يكون قويًا وفقًا لقواعد المساءلة والشفافية وعدم التعارض مع القانون.

وتطرقت القباج إلى نص المادة 75 من الدستور، ومنها حرية ممارسة العمل الأهلى وفقًا لنصوص قانون 149 لسنة 2019، معتبرة أن هذا الجزء الخاص بالحوكمة يشكل أهمية فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ الدولة بما تحتويه من الشفافية والنزاهة والمساءلة. وأشادت بالتحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية فى ضوء استراتيجيتها نحو الرقمنة، لافته إلى أن المجتمع المدنى يشهد نقلة نوعية فى هذا الإطار، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية تشارك فى تنمية قوية راسخة قادرة على تمويل ذاتها بحد كبير.

وأشارت إلى أنه فى ديسمبر 2021 ستكون كل خدمات الوزارة مميكنة، سواء على مستوى الديوان أو على مستوى المحليات، معلنة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حتى تضمن الوزارة وصول خدماتها للفئات المستهدفة بشكل كامل بما يحقق العدالة الاجتماعية.

رانيا المشاط وزيرة السياحة - صورة أرشيفية

وأشارت القباج إلى أن هناك 55 ألف جمعية أهلية تعمل بطريقة شرعية فى مصر، وأن القانون حظر الحصول على أموال أجنبية دون موافقة الجهات الرسمية بالدولة، وهى قواعد معمول بها فى العديد من البلدان. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بدور الجمعيات الأهلية، مؤكدة أنها تقوم بدور رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية والعدالة، وساهمت فى العديد من المبادرات المجتمعية فى البلاد.

وأكدت المشاط أن عام 2021 شهد تعاونًا كبيرًا مع المجتمع المدنى فى إطار الجهود التى قامت بها الدولة لمواجهة انتشار كورونا، فضلًا عن التنسيق مع المجتمع الدولى، والشركاء المعنيين لتعزيز التعاون فى إطار رؤية الدولة 2030.

وأشادت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بقانون الجمعيات الأهلية، وقالت: «نحن نؤيد مزيدًا من الحريات، وهذا القانون دوره رئيسى لتعزيز عمل الجمعيات»، مضيفة: «لكن هناك كثيرًا من الأسئلة مطروحة بشأن هذا القانون مقارنة بالقانون السابق للجمعيات الأهلية، خاصة فيما يتعلق بنطاق الأنشطة التى يسمح بها».

وتابعت: «بموجب القانون الجديد ترتبط بشكل مباشر بالخطة التنموية للبلاد، فى حين أن القانون السابق كان ينص على أن حقوق الإنسان تشكل أحد المجالات الأساسية التى يُسمح بالنقاش فيها بشكل عام».

وأكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة تأتى فى ظل انفتاح الدولة المصرية، وكسر الجليد بين الدولة والمجتمع المدنى.

وقال شلبى إن المنظمة العربية أول منظمة عربية ومصرية، وعاصرنا نحو 5 قوانين للجمعيات الأهلية، القانون السابق أضر بالدولة وبمنظمات المجتمع المدنى، مضيفا أن أزمة القانون الأخير كانت فى القيود على حرية العمل والتأسيس وحرية النشاط وإجراءات خشنة لفرض ضوابط الموافقة والرفض على التمويل سواء المحلى أو الأجنبى.

وتابع: «نحن سعداء فى مصر لأن القانون الحالى يمثل نقلة نعتز بها، لأنه عالج جميع العيوب السابقة والتى مازال يُعمل بها فى بعض الدول العربية».

وواصل: القانون الحالى فبه إضافات مهمة للغاية، ويعطى صفة للمؤسسات الجادة وييسر عمل المنظمات الدولية انطلاقًا من مصر».

وطالب شلبى بإغلاق قضية التمويل الأجنبى، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية واضحة لتسريع التحرك القضائى، وأن تكون هناك آلية للحوار المنتظم بين الدولة ومؤسسات العمل الأهلى، والإسراع فى إجراء انتخابات اتحاد الجمعيات الأهلية.

ودعا شلبى المجتمع الدولى إلى أن يكون نصيرًا لحقوق الإنسان فى مصر، وفى القلب منها دعم الموقف المصرى فى قضية سد النهضة وتأثيراتها على قضية الحق فى الحياة.

وأكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز القومى للمرأة، أن القانون كيان حى وليس أوراقًا توضع فى الأدراج، وقالت: »مع مقارنة هذا القانون مع القوانين السابقة سنجد أن هناك تطورًا واضحًا وجيدًا فى مواد القانون الحالى».