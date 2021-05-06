شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط العامة لإنهاء العام الدراسى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لطلاب شهادة الثانوية العامة، وأكدت الوزارة أنها ستعقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع من المنزل، أسوة بالعام الماضى.

فى سياق متصل، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إن الامتحانات تبدأ السبت 2021/5/29، وتستمر حتى الثلاثاء 2021/6/8، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية، بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية، وتوفير الإجراءات الصحية. وأبدى الدكتور طارق شوقى استياءه الشديد من إصرار البعض، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، على التشكيك فى تكذيب الوزارة لشائعة تراجع جودة التعليم المصرى بـ «مؤشر دافوس».

وقال الوزير، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «كنت أعتقد أن الطبيعى أن يبحث كل منا عن المعلومة بدلا من التشكيك»، وأضاف: «أدعو الجميع للدخول على الروابط التالية للوصول للحقيقة من المواقع الأصلية لمثل هذه التصنيفات، حيث يمكن زيارة موقع US News على الرابط التالى، والبحث عن مرتبة مصر ضمن 77 دولة مصنفة من أفضل نظم التعليم فى العالم:

https://www.usnews.com/.../best-countries-for-education

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يمكن كذلك زيارة موقع مؤشر المعرفة العالمى التابع إلى UNDP على الرابط التالى، للبحث عن ترتيب مصر فى التعليم قبل الجامعى والفنى؛ حتى ترى بنفسك الحقيقة وتدرس معايير هذه التصنيفات وتقارنها بالأعوام السابقة:

https://www.knowledge4all.com/en/HeatMap

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: تعجبت من سرعة النشر والمشاركة والتهكم والسخرية، ولم يهتم الكثيرون بالتحقق من صحة الخبر أو مصدره، بل اعتبروه صحيحا بلا مرجعية من أى نوع، رغم أن التحقق سهل جدا إذا حاولنا الدخول على موقع «المنتدى الاقتصادى العالمى» لنرى بأنفسنا إن كان صحيحا أم كاذبا.

وأكد أنه من المؤسف أن يتبارز البعض فى السخرية والتهكم من تعليم بلاده، وأن يشارك فى جلب السخرية من دول شقيقة تقرأ ما نكتب عن أنفسنا. وأضاف الوزير: لو كان هذا الخبر صحيحًا، وأنا مصرى أحب وطنى، لتألمت على حالى، بدلًا من أن أجدها فرصة للتهكم ممن يحاولون جاهدين إصلاح هذا الخلل، منذ أن صدر هذا التصنيف فى عام ٢٠١٦.

وقال: لقد علقت بنفسى فى عام ٢٠١٦ على مشكلة جودة التعليم فى مصر، وكانت بداية التطوير الذى ارتفع بنا فى تصنيف مؤشر المعرفة العالمى (الصادر عن UNDP)، وكذلك تصنيف USNews، وكلها منصات عالمية يمكن التحقق منها.

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: احذروا الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تنتشر قبل موسم الامتحانات كل عام، مثلما نرى هذه الايام، وأرجو من الجميع التحقق من مصدر المعلومات، وعدم الاكتفاء بقراءة أى خبر لأننا بذلك نساعد مروجى الإشاعات بعدم التحقق وبعدم محاسبة من ينشر كذبًا.