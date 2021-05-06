شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لتطبيق قرار غلق المحال التجارية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت عدسة «المصري اليوم» مساء اليوم تطبيق قرارات الغلق الجديدة التي حددها مجلس الوزراء، حيث التزمت المحلات التجارية بالغلق في الموعد المقرر مع استمرار عمل الصيدليات والمطاعم بجانب محلات ببع الخضر والفاكهة.

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

كما رصدت تواجد الاهالى بإعداد كبيرة يحملون أكياس المشتريات من ملابس العيد، وباقي المستلزمات والعودة للمنازل في سيارات السرفيس أو سيرًا على الأقدام عقب شراء احتياجاتهم قبل مواعيد الإغلاق فى التاسعة مساءً.

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

تصوير - رضوان ابو المجد

من جانبه شدد محافظ الاقصر، المستشار مصطفى الهم ، علي ضرورة اتباع القرارات الخاصة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتي تبدأ من اليوم الخميس 6 مايو 2021، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021 وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تنص علي منع التجمعات وغلق المقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها من الساعة 9 مساء والسماح بسريان عمل محال الماكولات والمشروبات "ديلفري" وحظر اي اجتماعات او فاعليات او مؤتمرات او حفلات في اي منشأت والسماح بإقامة صلاة العيد في الاماكن التي يقام بها صلاة الجمعة المساجد دون اصطحاب الاطفال واقتصار الصلاة علي الرجال الا في المساجد المخصص بها اماكن للنساء وعدم فتح دورات المياه وذلك بنفس الاجراءات والاشتراطات السابقة ومنع زيارة المقابر وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق وحوكمة حركة الحافلات في العيد.