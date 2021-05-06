شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الأزهري الصغير بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، والشيخ

عبدالمجيد دومه الوكيل الشرعي، الخميس، بتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الأزهري الصغير.

وقالت الدكتورة نفين شندي مديرة رياض الأطفال بالمنطقة، في بيان صحفي، إنه تم إجراء التصفيات علي مستوي المعاهد، وتم تصعيد الفائزين للتصفيات علي مستوي الإدارات التعليمية، مشيرة إلى تشكيل لجنة من إدارة شئون القرآن لاجراء التصفيات النهائية، وأعلنت عن فوز التلاميذ الآتية بروضة معهد دملو (جني محمد سعيد عبد الرؤف ويوسف محمد حافظ عبد الونيس ومريم أحمد مصطفى محمد)، وسيتم تصعيد الفائزين للمشاركة في التصفيات النهائية مع المناطق الأزهرية.

واضافت، انه تم إجراء مسابقة الازهري الصغير وفق الشروط الآتية، أن

يكون الطفل حافظا لجٌزئي عم وتبارك وتلاوته صحيحه مع التجويد بالإضافة إلي حفظ عشرة أحاديث نبوية، وفي نهاية التصفيات تم تكريم جميع التلاميذ المشاركين في التصفيات النهائية، ومعلمات الروضات والموجهين بإدارة رياض الأطفال.