شكرا لقرائتكم خبر عن «تضمنت إنهاء خدمة وتحويل للجنة القيم».. قرارات حاسمة من «الأوقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الأوقاف قرارات حاسمة حرصا على ضبط العمل بالمساجد والالتزام، تنفيذا لقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وقررت كل من لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف ولجنة القيم والشئون القانونية عدة قرارات حاسمة على النحو التالي:

أولا: غلق المساجد التالية لعدم التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح وإقامة بعضها لصلاة التهجد :

1. مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة .

2. مسجد المصطفى بنزلة السمان بمنطقة الهرم التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة.

3. مسجد الهدى والنور الشهير بـــ (مسجد سوسو ) بمنطقة الطوابق التابع لإدارة أوقاف الهرم .

ثانيا: اتخاذ العقوبات التالية مع المقصرين في عملهم :

1. خصم نصف شهر بدل صعود المنبر من كل من: مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومدير إدارة الهرم , ومفتش المنطقة , مع إحالتهم جميعا للنيابة المختصة .

2. إعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب عليه .

3. نقل إمام مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل إلى مديرية أوقاف السويس مع خصم شهر من بدل صعود المنبر .

4. إنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات .

ثالثا: خصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد وخصم ثلاثة أيام من جميع العاملين بالمسجد، وذلك لفتح دورة مياه المسجد بالمخالفة.

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط العمل بالمساجد في رمضان التي تشمل:

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد .

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر , أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح.

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

15. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

16. على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

17. عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل .

18. تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني، وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية ويرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.