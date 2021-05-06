شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقي مدير أمن العاصمة أثناء تفقد غلق المحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة إلتزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق في التاسعة بميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين.



أشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.